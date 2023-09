Ifo-Institut meldet immer mehr Stornierungen im Wohnungsbau

München: Die Krise im deutschen Wohnungsbau spitzt sich weiter zu: Jede fünfte Firma in der Branche berichtet von abgesagten Projekten. Das teilte das Münchner Ifo-Institut nach einer Unternehmensumfrage mit. Das ist eine Steigerung zum Vormonat um 1,8 Prozentpunkte. Der Leiter der Ifo-Umfragen, Wohlrabe, spricht damit von einem neuen Höchststand an Stornierungen im Wohnungsbau. Die Verunsicherung im Markt sei riesig, so Wohlrabe. Ihm zufolge sind viele Projekte, die Anfang 2022 noch rentabel waren, jetzt nicht mehr darstellbar. Aktuell berichteten fast 12 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau über Finanzierungschwierigkeiten. Grund sind demnach rasant gestiegene Baukosten und das wesentlich höhere Zinsniveau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2023 12:15 Uhr