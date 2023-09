Ifo-Institut meldet immer mehr Stornierungen im Wohnungsbau

München: Die Krise im deutschen Wohnungsbau spitzt sich einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge weiter zu. Im August habe jede fünfte Firma abgesagte Projekte beklagt, teilte das Münchner Institut mit. Das entspricht einer Steigerung um 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Damit türmten sich die Stornierungen im Wohnungsbau zu einem neuen Höchststand auf, erklärte Ifo-Experte Wohlrabe. Seit Beginn der Erhebung 1991 sei noch nichts Vergleichbares beobachtet worden, die Verunsicherung am Markt sei riesig. Grund sind demnach in erster Linie die stark gestiegenen Baukosten und Zinsen sowie das Zurückfahren der Förderung wegen der verschärften Energiesparvoraussetzungen. Viele Baufirmen könnten nun aufgrund von Auftragsmangel in Schwierigkeiten geraten, so Wohlrabe.

