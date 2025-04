Ifo-Institut meldet geringfügige Erholung beim Wohnungsbau

Aufträge im Wohnungsbau steigen im März leicht an: Laut Ifo-Institut verbessert sich damit das Geschäftsklima in der Branche leicht, bleibt aber im negativen Bereich. Die Wohnungsbauunternehmen blieben zurückhaltend. Auch in der deutschen Industrie stagnierten zuletzt laut Statistischem Bundesamt die Aufträge.

