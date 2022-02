Ifo-Institut hält fünf Prozent Inflation in diesem Jahr für möglich

Russische Panzer rücken auf Kiew vor

Kiew: In einem nördlichen Bezirk der ukrainischen Hauptstadt ist es zu Gefechten gekommen. Nach Informationen des ukrainischen Innenministeriums ist die russische Armee mit Panzern auf dem Weg in Richtung Kiew. Das ukrainische Militär berichtet von heftigen Kämpfen in Iwankiw, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Kiew. Eine Brücke über einen Fluss sei zerstört worden, um das Vorrücken der russischen Soldaten zu verhindern. US-Außenminister Blinken sagte, die US-Regierung gehe davon aus, dass die russische Armee Kiew belagern werde. Ziel des russischen Präsidenten Putin sei letztlich der Sturz der pro-westlichen Regierung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Auch in anderen Städten des Landes schlugen Raketen oder Artilleriegranaten ein, etwa in der Hafenstadt Mariupol, der Schwarzmeerstadt Odessa und der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw. - Gestern hatte das russische Militär das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert, jetzt sollen Fallschirmjäger den stillgelegten Meiler bewachen. Nach Angaben der ukrainischen Atombehörde ist die Strahlung in Tschernobyl mittlerweile erhöht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 11:00 Uhr