ifo-Institut fordert Ausweitung des Home-Office

Nachrichtenarchiv - 03.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach einer Studie des ifo-Instituts könnten in Deutschland deutlich mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Laut dem Institut liegt das Potential bei 56 Prozent, momentan erreiche die Home-Office-Quote lediglich rund 30 Prozent. Die im Januar beschlossene Pflicht der Firmen zum Homeoffice sei bislang zum Teil verpufft. Das ifo-Institut fordet deshalb, die Homeoffice-Pflicht auf die Arbeitnehmer auszudehnen. Aktuell gebe es in Deutschland lediglich die Bitte an die Arbeitnehmer, ein Angebot zum Homeoffice auch anzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 12:00 Uhr