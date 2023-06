Ifo-Institut erwartet leichte Rezession in diesem Jahr

Meldungsarchiv - 21.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Ifo-Institut blickt in seiner Sommerprognose etwas pessimistischer auf die deutsche Konjunktur als noch im Frühjahr. Nach Einschätzung der Münchener Forscher wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Schnitzer, ist in ihrer Prognose für dieses Jahr etwas optimistischer als die Ifo-Forscher. Wie sie der Nachrichtenagentur reuters sagte, rechnet sie für das Gesamtjahr mit einer Stagnation der Wirtschaft. Ab der zweiten Jahreshälfte werde es wohl eine Erholung geben, so Schnitzer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 20:00 Uhr