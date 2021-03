Ifo-Index steigt überraschend deutlich

Amazon will 5000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen -

München: Der US-Onlineversandhändler Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5.000 neue Mitarbeiter einstellen. Wie die deutsche Amazon-Gesellschaft in München mitteilte, steigt die Zahl der Beschäftigten dann auf 28.000. Weltweit arbeiten fast 1,3 Millionen Menschen für den Konzern. Der Versandhändler kann in der Corona-Pandemie seinen Umsatz steigern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.03.2021 09:45 Uhr