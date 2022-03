Ifo-Index fällt wegen Ukraine-Krieg deutlich

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine massiv eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklima-Index fiel im März auf 90,8 Punkte nach 98,5 Zählern im Februar. Das teilte das Münchner Ifo-Institut mit. Zuvor war der Wert zwei Monate in Folge gestiegen. Die Unternehmen in Deutschland rechneten mit harten Zeiten, sagte Ifo-Präsident Fuest. Die befragten rund 9.000 Führungskräfte beurteilten die Geschäftslage und vor allem die Aussichten für die kommenden sechs Monate schlechter als zuletzt. Trotzdem rechnet das Ifo-Institut vorerst nicht mit einer Rezession.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 11:00 Uhr