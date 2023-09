Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im September nur noch leicht

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im September nahezu stabil geblieben. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank gegenüber dem Vormonat nur noch um 0,1 Punkte. Es war allerdings der fünfte Rückgang in Folge. Die Umfrage unter 9.000 Führungskräften ergab, dass die Firmen mit den laufenden Geschäften unzufriedener sind, ihre Aussichten für die nächsten Monate aber nicht mehr ganz so skeptisch sehen. Als Fazit stellte ifo-Chef Fuest dazu fest: "Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle."

