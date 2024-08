Ifo-Geschäftsklimaindex im August erneut gesunken

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank das dritte Mal in Folge. Wie aus der Umfrage hervorgeht, beurteilen die Unternehmen sowohl ihre aktuelle Geschäftslage negativer als auch die Aussichten für die kommenden Monate. Ifo-Präsident Fuest erklärte, die deutsche Wirtschaft gerate zunehmend in die Krise. Für den Geschäftsklimaindex befragt das Münchner Institut jeden Monat rund 9.000 Führungskräfte, wie sie die Konjunkur bewerten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 11:00 Uhr