Ifo-Geschäftsklimaindex fällt auf historisch niedrigsten Wert

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist so schlecht wie nie. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert gefallen. Er steht bei 74,3 Punkten, nach knapp 86 Zählern im Vormonat. Ifo-Präsident Fuest sagte wörtlich: "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal". Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 80 Punkte gerechnet. Die vom Ifo befragten Manager schätzten ihre Lage jedoch deutlich schlechter ein und blicken auch skeptischer in die Zukunft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.04.2020 11:15 Uhr