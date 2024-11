Ifo-Geschäftsklima trübt sich wieder ein

Berlin: Die Konjunktur in Deutschland läuft auch im Schlussquartal des Jahres nicht wie gewünscht. Entsprechend hat sich die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen im November eingetrübt. Wie das Münchner Ifo-Institut heute bekanntgab, ist der Geschäftsklimaindex - als wichtigstes Barometer für die Konjunktur - von 86,5 auf 85,7 Zähler gesunken. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage und die Aussichten für die kommenden Monate also wieder skeptischer als zuletzt.

