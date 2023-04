Ifo-Geschäftsklima steigt sechstes Mal in Folge

Kurzmeldung ein/ausklappen Lawrow gibt Westen Schuld am Einmarsch in der Ukraine

New York: Vor dem UN-Sicherheitsrat hat Russlands Außenminister Lawrow den Einmarsch seines Landes in die Ukraine verteidigt und den Westen verantwortlich gemacht. Nach Lesart Moskaus wollen die USA und ihre Verbündeten die UN-Charta als Basis der internationalen Ordnung durch eigene Regeln ersetzen. Auch die Ukraine-Frage müsse im Rahmen der geopolitischen Entwicklung betrachtet werden: Die NATO bedrohe seit Jahren die Sicherheit Russlands in der Region, so Lawrow. Moskau hatte das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft anberaumt, was von vielen Ländern als Provokation gesehen wird. Der EU-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Skoog, sagte, Russland versuche, sich in der Debatte als Verteidiger der UN-Charta darzustellen. Dabei wisse jeder, dass Russland mit dem Krieg in der Ukraine die Grundregeln der Vereinten Nationen verletzt.

