Ifo-Geschäftsklima stagniert im Mai überraschend

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai unter dem Strich nicht verändert. Wie das Ifo-Institut mitteilte, stagniert das Geschäftsklima bei 89,3 Punkten - zum ersten Mal in diesem Jahr ist das Barometer damit nicht gestiegen. Experten hatten einen Zuwachs auf 90,4 Punkte erwartet. Die rund 9.000 befragten Unternehmen bewerteten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte besser, ihre aktuelle Lage schätzten sie hingegen schlechter ein. In der Industrie, im Handel und im Baugewerbe hellte sich das Geschäftsklima auf, im Dienstleistungssektor trübte es sich jedoch ein. Das Institut sieht die deutsche Wirtschaft trotz der Stagnation auf Erholungskurs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 12:00 Uhr