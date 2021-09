Ifo-Geschäftsklima fällt drittes Mal in Folge

Nachrichtenarchiv - 24.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklima-Index, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte. Es ist der dritte Rückgang in Folge, was Experten als konjunkturellen Wendepunkt deuten. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Ifo-Präsident Fuest sagte, vor allem die Probleme in der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten würden die deutsche Konjunktur bremsen. Er sprach von einer Flaschenhals-Rezession; die Lieferengpässe seien vor allem eine Folge der Corona-Pandemie und hätten auch negative Auswirkungen auf die Zukunftsprognosen der Unternehmen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 24.09.2021 18:00 Uhr