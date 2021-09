Ifo-Geschäftsklima fällt drittes Mal in Folge

Das Wetter: Im Norden und Osten teils bewölkt, sonst freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Teilen Nord- und Ostbayerns noch bewölkt. Sonst freundlich bei 17 bis 22 Grad. Kommende Nacht überwiegend klar, Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen nach Nebel viel Sonne. Am Sonntag teils sonnig, teils bewölkt. Am Nachmittag im Westen Gewitter. 20 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2021 12:00 Uhr