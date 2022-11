ifo-Experten warnen vor Einkommensverlust durch Inflation

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der rasante Anstieg der Energiepreise kostet Deutschland fast 110 Milliarden Euro an verlorenem Realeinkommen. Das hat das Münchner ifo-Institut berechnet. Entsprechend weniger wird nach Einschätzung der Ökonomen bei Tarif- und Gehaltsverhandlungen an Arbeitnehmer zu verteilen sein. Den Experten zufolge werde der derzeitige Rückgang auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Realeinkommen sind die inflationsbereinigten Einkommen. Für 2023 gehen die Experten vom höchsten Realeinkommensverlust seit der zweiten Ölkrise Ende der 1970er Jahre aus. Das Institut veröffentlichte die Studie vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2022 16:00 Uhr