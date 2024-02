Ifo-Chef Fuest übt scharfe Kritik an Ampel-Regierung

München: Der Chef des Ifo-Instituts, Fuest, macht die Uneinigkeit der Ampel mitverantwortlich für die schwächelnde Wirtschaft. In keinem Industrieland sei die Verunsicherung aktuell so groß wie hierzulande, sagte Fuest der "Augsburger Allgemeinen". Wenn Unternehmen nicht genau wüssten, wohin die Politik steuere, dann stellten sie große Investitionen zurück oder investierten im Ausland, so Fuest. Der Ifo-Chef machte aber auch klar, dass Deutschlands Probleme lösbar seien. Unter anderem schlug er vor, die verschiedenen Sozialleistungen auf den Prüfstand zu stellen und Anreize dafür zu setzen, dass mehr Menschen von Teilzeit wieder auf Vollzeit wechseln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 04:00 Uhr