Ifo-Chef Fuest fordert rasche Leitzinserhöhung

Berlin: Der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Fuest hat von der Europäischen Zentralbank eine rasche Korrektur ihrer Geldpolitik gefordert. Die Leitzinserhöhungen in den USA verstärkten den Inflationsdruck in Europa, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Insofern besteht seiner Einschätzung zufolge für die EZB ein gewisser Druck zu folgen. Zwar resultiere in den USA - anders als in Europa - ein größerer Teil der Inflation aus der Wirtschaftspolitik und nicht aus den Energiepreisen. Das ändere allerdings nichts daran, dass auch die EZB handeln müsse. EZB-Direktorin Schnabel rechnet für Juli mit einer Erhöhung des Leitzinses. Gestern hat die US-Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozent erhöht.