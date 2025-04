Ifo-Beschäftigungs-Barometer steigt im April leicht

Berlin: Die Unternehmen in Deutschland zeigen weiter Unsicherheit, wenn es darum geht, Stellen neu zu besetzen. Wie das Münchner Ifo-Institut meldet, stieg zwar das Beschäftigungsbarometer im April leicht auf knapp 94 Punkte, nach etwa 93 Punkten im März. Dennoch sei es zu früh, um von einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen, erklärte das Institut. Insbesondere in der Industriebranche und beim Handel planen die Unternehmen aktuell nicht, neue Mitarbeiter einzustellen. Anders sei die Lage bei IT-Dienstleistern, diese suchten nach Personal. In den Chefetagen der Unternehmen ist die Stimmung dennoch gut. Trotz des Zollstreits mit den USA war der Ifo-Geschäftsklimaindex im April erneut leicht gestiegen - auf den besten Wert seit Juli vergangenen Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 09:00 Uhr