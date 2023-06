IEA fordert mehr Energie-Effizienz zum Erreichen der Klimaziele

Meldungsarchiv - 07.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Die Internationale Energieagentur, IEA, hat mehr Anstrengungen zum Erreichen der Klimaziele gefordert. Aus ihrer Sicht müssten dazu die derzeitigen Fortschritte bei der Energie-Effizienz bis 2030 verdoppelt werden. Nur so ließe sich das angepeilte Ziel einer Erderwärmung um maximal 1,5 Grad halten und sich die Energieversorgung sicherer und erschwinglicher machen. Mehr Energieeffizienz sorgt laut IEA außerdem für mehr Arbeitsplätze, verringert Energiekosten, Luftverschmutzung und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die IEA äußerte sich auf einer Energie-Konferenz in Versailles, an der derzeit Regierungsvertreter aus 30 Ländern und mehr als 40 Konzernchefs teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 09:00 Uhr