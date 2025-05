Identitäre verteilen Flugblätter an Schulen

München: An Schulen in mehreren Bundesländern sind Flugblätter der rechtsextremen, islamfeindlichen Identitären Bewegung aufgetaucht. In Bayern berichtet das Kultusministerium von Flyern, die an Schulen in München und Augsburg verteilt wurden. Darauf wird den Angaben zufolge der Eindruck vermittelt, dass Deutsche im eigenen Land mittlerweile eine Minderheit seien. Zudem wird die Zukunftsunsicherheit junger Menschen thematisiert und die sogenannte "Remigration" als Lösung der Probleme angepriesen. In Deutschland werden die Identitären vom Verfassungsschutz beobachtet.

