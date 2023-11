ICE streift Regionalzug an Weiche - Sperrung aufgehoben

Reichertshausen: Nach dem Zusammenstoß eines ICE und eines Regionalzugs in Oberbayern ist die Gleissperrung zwischen München und Ingolstadt aufgehoben worden. Wie die Bahn am Morgen mitteilte, ist der Verkehr wieder uneingeschränkt möglich. Die beiden Züge waren am Nachmittag an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen seitlich zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden dabei nach vorläufigen Angaben der Polizei leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die beiden Züge wurden in die Werkstatt gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 06:00 Uhr