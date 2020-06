Ibiza-U-Ausschuss startet mit Ex-Vizekanzler Strache

China lockert Beschränkungen für Passagierflüge aus dem Ausland

Peking: China lockert die Beschränkungen für ausländische Fluggesellschaften. Laut der Zivilluftfahrtbehörde können sie jetzt bis zu zweimal pro Woche ein Ziel in China anfliegen. Es gelten aber viele Beschränkungen, um eine Einschleppung des Corona-Virus zu verhindern. So müssen Passagiere vorher über drei Wochen in Folge einen negativen Corona-Test vorweisen. China will mit der Lockerung auch ein Zeichen im Streit mit den USA setzen. Seit März konnten praktisch keine amerikanischen Fluggesellschaften mehr nach China fliegen. Aus Verärgerung darüber hatte die Regierung in Washington gestern chinesischen Airlines vorübergehend Flüge in die USA verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 10:00 Uhr