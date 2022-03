IAEA verliert Verbindung zu Überwachungsgeräten in Tschernobyl

Ukraine spricht von Toten und Verletzten bei russischen Luftangriffen

Kiew: Die russische Armee setzt ihre Angriffe auf Städte in der Ukraine fort. Am frühen Morgen hat es in der Hauptstadt wieder Luftalarm gegeben. Die Menschen sollen sich nach Aufforderung der Verwaltung so schnell wie möglich in die Schutzräume begeben. Zuvor hatten ukrainische Behörden bereits Luftangriffe unter anderem aus den Regionen Schytomyr und Charkiw gemeldet. Dabei sollen auch mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden sein. Die Ukraine wirft Russland vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das derzeit nicht. Russland kündigte indes für heute Früh erneut an, einige Fluchtkorridore in heftig umkämpften Gebieten für Zivilisten zu öffnen - unter anderem in Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw. Gestern konnten aus Sumy Menschen auf diesem Weg in Sicherheit gebracht werden. Rund 6.700 waren es nach Angaben der ukrainischen Regierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 07:00 Uhr