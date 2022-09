IAEA und UN-Generalsekretär fordern Schutzzone um AKW Saporischschja

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat die Situation in dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja als "unhaltbar" bezeichnet. Das geht aus dem Bericht hervor, den die Delegation nach ihrem Besuch in der Anlage vorgelegt hat. Der Chef der Behörde Grossi äußert sich darin sehr besorgt über die Lage. Die IAEA fordert eine Sicherheitszone rund um das größte Atomkraftwerk Europas. Außerdem müssten die Bombardements der Anlage und der Umgebung unverzüglich eingestellt werden. Andernfalls droht der UN-Behörde zufolge ein nuklearer Unfall. In New York berät gerade der UN-Sicherheitsrat über die Lage in Saporischschja. Zum Auftakt griff UN-Generalsekretär Guterres die Forderung der IAEA nach einer kampffreien Zone auf. Dazu müssten sich sowohl russische als auch ukrainische Streitkräfte verpflichten, so Guterres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2022 22:00 Uhr