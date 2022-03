IAEA ist besorgt über Kämpfe bei Tschernobyl

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde sorgt sich um die Sicherheit der ukrainischen Atomruine Tschernobyl. Wie die UN-Behörde mitgeteilt hat, wurde sie darüber informiert, dass russische Streitkräfte ukrainische Kontrollpunkte in der Stadt Slawutytsch beschossen haben sollen. In der Stadt leben viele Menschen, die im nahe gelegenen Kernkraftwerk Tschernobyl arbeiten. Aus anderen Teilen der Ukraine werden weitere Gefechte gemeldet: Rund um Kiew soll es am späten Abend heftige Explosionen gegeben haben. Dabei soll auch ein Wohnhaus getroffen worden sein. Im Osten des Landes sollen sich russische Truppen nach Angaben der ukrainischen Armee zurückgezogen haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das alles aber nicht. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj seine Landsleute dazu aufgerufen, durchzuhalten. In einer nächtlichen Videobotschaft sagte er: "Wir werden es schaffen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 06:00 Uhr