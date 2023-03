IAEA-Generaldirektor Grossi zu Gesprächen im Iran

Nachrichtenarchiv - 04.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, hat seinen Angaben zufolge in der iranischen Hauptstadt konstruktiv über das Atomprogramm des Landes verhandelt. Bei einer Pressekonferenz sagte er, er sei sicher, dass diese Gespräche den Weg für wichtige Vereinbarungen im Atomstreit ebnen werden. Die Verhandlungen würden nun in einer Atmosphäre der Offenheit fortgesetzt. Grund für Grossis Besuch war der Fund von sehr reinem Uran durch Mitarbeiter der IAEA. Grossi will nun klären, ob der hohe Anreicherungsgrad von 84 Prozent bewusst erreicht wurde oder ob es sich um einen unbeabsichtigten Ausreißer handelte, wie der Iran erklärt. Teheran hatte immer wieder beteuert, sein Atomprogramm nur zivil zu nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2023 14:00 Uhr