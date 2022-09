IAEA fordert entmilitarisierte Zone um AKW Saporischschja

Nachrichtenarchiv - 07.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Internationale Behörde für Atomenergie fordert schnelle Maßnahmen gegen die "unhaltbare" Situation im Atomkraftwerk Saporischschja. Behördenchef Grossi setzte sich im UN-Sicherheitsrat für eine Sicherheitszone um die Anlage ein. UN-Generalsekretär Guterres stellte sich hinter diese Idee, er forderte Russland und die Ukraine auf, einer entmilitarisierten Zone um das Kraftwerk herum zuzustimmen. Das würde bedeuten, dass Russland seine Soldaten zurückzieht. Nach wie vor schlagen in der Umgebung von Europas größtem Atomkraftwerk Geschosse ein, auch am Abend wurde die Stadt Enerhodar unmittelbar neben dem Werksgelände wieder getroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2022 03:00 Uhr