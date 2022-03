IAEA bestätigt Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks

Scholz und Baerbock setzen auf weitere Sanktionen gegen Putin

Potsdam: Bundeskanzler Scholz hat sich noch in der Nacht mit dem ukrainischen Präsidenten Selenkskyj über die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischja ausgetauscht. Das teilte Scholz am Rande eines Besuchs beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam mit. Man habe sich auch mit anderen Partnern in Verbindung gesetzt und wisse nun, dass sich die schlimmsten Gefahren dort nicht realisiert hätten. Auch nach dem Angriff auf die Atomanlage schließt Scholz ein militärisches Eingreifen der NATO in den Konflikt aus. Vielmehr gehe es darum, alles für eine friedliche Lösung zu tun. Dafür setze der Westen auf Wirtschaftssanktionen. Außenministerin Baerbock sagte am Rande eines Treffens mit NATO- und EU-Kollegen in Brüssel, man bereite weitere Maßnahmen vor, die gezielt das Machtzentrum des russischen Präsidenten Putin treffen. Sie gingen über die drei bereits beschlossenen Sanktionspakete hinaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 12:00 Uhr