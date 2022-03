IAB rechnet mit stabilem Arbeitsmarkt trotz Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Ukraine-Krieg wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland zwar bremsen, aber nach Ansicht von Arbeitsmarktforschern keine schwerwiegenden Folgen für die Beschäftigungslage haben. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang der Arbeitslosen um 350.000 Personen. Eine Rekordzahl von rund 34,4 Millionen Menschen könnte sozialversichungspflichtig beschäftigt sein. Nach der Prognose werden immer mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. Ihre Zahl soll erstmals auf über zehn Millionen steigen. Das Institut rechnet in fast allen Wirtschaftsbereichen mit Einstellungen. Nur im produzierenden Gewerbe, etwa dem Automobil- und Maschinenbau, könnte die Zahl der Beschäftigten zurückgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 15:00 Uhr