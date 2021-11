IAB erwartet trotz Zuwanderung weniger Arbeitskräfte

Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb, Höchstwerte 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag am Alpenrand und gebietsweise im Alpenvorland zäher Hochnebel, auch im nördlichen Franken zunehmend bewölkt. Sonst sonnig. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht im Norden Frankens und der Oberpfalz trüb, sonst klar; vereinzelt Nebel. Tiefstwerte plus 2 bis minus 7 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel vielerorts sonnig, nur im Norden Frankens und der Oberpfalz meist bewölkt. Höchstwerte bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.11.2021 14:45 Uhr