IAA in München ist beendet

Papst ist zu viertägigem Besuch in der Slowakei

Bratislava: Nach seinem Besuch in Ungarn ist Papst Franziskus am Nachmittag in der Slowakei eingetroffen. Das katholische Kirchenoberhaupt landete am Flughafen der Hauptstadt Bratislava. Dort wurde Franziskus von Präsidentin Caputova empfangen. Der Papst will vier Tage in der Slowakei bleiben: Für heute ist eine Ansprache in der vatikanischen Botschaft geplant – die Mehrheit der Menschen in der Slowakei ist katholisch. Morgen soll es ein Treffen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde geben. Das Kirchenoberhaupt will am Dienstag ärmere Landesteile im Osten besuchen, dort leben Tausende Menschen der Roma-Volksgruppe unter schwierigen Bedingungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 18:30 Uhr