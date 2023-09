IAA-Gegner demonstrieren zum Abschluss der Messe

München: Zum Abschluss der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility laufen weitere Demonstrationen in der bayerischen Landeshauptstadt. Ein Demonstrationszug mit dem Namen "#blockIAA" hat sich in der Münchner Innenstadt in Bewegung gesetzt. Nach Angaben der Veranstalter haben insgesamt 38 Verbände und Organisationen dazu aufgerufen, beteiligt sind unter anderem die Umweltorganisation Greenpeace und die Aktivistengruppe Attac. Angemeldet sind etwa 3.000 Teilnehmer, einer Sprecherin zufolge ist es allerdings schwer einzuschätzen, wie viele Personen bis zum Ende der Demonstration dazukommen. Parallel dazu läuft eine Fahrraddemo, zu der unter anderem der BUND Naturschutz aufgerufen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 13:00 Uhr