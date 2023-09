IAA-Direktorin lädt Klimaaktivisten zum Dialog ein

München: Die Direktorin der Automesse IAA Mobility, Christine von Breitenbuch, hat Klimaaktivisten eingeladen, sich mit Akteuren der Automobilbranche an einen Tisch zu setzen. Die Branche sei offen für Dialog und glaube an den Austausch, sagte von Breitenbuch in einem BR-Interview. Proteste nannte die Direktorin richtig, solange sie friedlich seien. Sie betonte, dass sich die IAA von einer reinen Automesse zur Mobilitätsplattform gewandelt habe. Neben den großen Autoherstellern und -zulieferern gebe es auch viele Aussteller zu Technologieträgern, Batterien, Fahrrädern, und zum öffentlichen Nahverkehr. Klimaaktivisten kritisieren die Veranstaltung als Greenwashing und kündigten weitere Demonstrationen an. Bereits gestern hatten sie in München mehrere Straßen blockiert. Bundeskanzler Scholz will die IAA am Nachmittag offiziell eröffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 10:00 Uhr