IAA-Abschluss-Proteste verlaufen ohne größere Zwischenfälle

München: Die Proteste zum Abschluss der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility sind friedlich verlaufen. Nach Polizei-Angaben gab es in München nur kleinere Zwischenfälle. Unter dem Namen "#blockIAA" hatten 38 Organisationen und Verbände zu einer Kundgebung aufgerufen, zur der sich laut Polizei rund 2.500 Menschen versammelten. Die Veranstalter sprachen von 3.200 Teilnehmern. Die Automobilindustrie zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der IAA. Verbandspräsidentin Müller sagte, die Menschen seien an Lösungen und Innovationen interessiert. Nach Angaben des Veranstalters kamen mehr als eine halbe Million Besucher auf das Messegelände und die Schauflächen in der Stadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 18:00 Uhr