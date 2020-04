Hygiene-Experten fordern Öffnung von Kitas und Grundschulen

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene fordert eine sofortige Öffnung von Kitas und Grundschulen. Das hat Vorstandssprecher Walger in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" deutlich gemacht. Er sagte mit Blick auf jüngste Studien, die Datenlage rechtfertige einen solchen Schritt. Unter einem Schutzschild sollte es in Kitas und Grundschulen unbedingt wieder losgehen, so Walger, um die teils untragbaren Situationen für unzählige Familien zu beenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 01:00 Uhr