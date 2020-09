"Hygiene-Demo" in Landshut bleibt untersagt

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot eines Demonstrationszugs von Corona-Maßnahmen-Gegnern in der Stadt bestätigt. Der Zug unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung" hätte in der niederbayerischen Stadt vor einer Kundgebung am Nachmittag starten sollen. Die Stadtverwaltung hatte den Zug gestern untersagt, weil sich das Infektionsgeschehen in Landshut weiterhin auf erhöhtem Niveau bewegt. Der 7-Tage-Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen liegt derzeit nahe an der Frühwarnschwelle von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 14:15 Uhr