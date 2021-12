Huthi-Rebellen erlauben wieder Hilfsflüge nach Sanaa

RKI zählt jetzt fast 10.500 Fälle von Omikron-Infektionen

Berlin: Die Omikron-Variante des Coronavirus scheint sich jetzt auch in Deutschland schnell zu verbreiten. Das Robert-Koch-Institut ordnet fast 10.500 Infektionen dieser Virusvariante zu. Dabei geht es allerdings nicht um tagesaktuelle neue Ansteckungen, sondern um Corona-Fälle aus den vergangenen beiden Monaten, die nachträglich auf Omikron zurückgeführt wurden. Entweder wurde das Erbgut der Viren vollständig untersucht oder ein PCR-Test, der spezifisch auf die Omikron-Variante reagiert, hat angeschlagen. Mehr als 6.000 Nachweise der neuen Variante stammen aus der vergangenen Woche - in der Woche davor waren es noch weniger als 3.000. Für die laufende Woche rechnet die Behörde mit einer "hohen Zahl an Neu- und Nachmeldungen". Die meisten Omikron-Fälle wurden in Nordrhein-Westfalen festgestellt - nämlich fast 3.500. Auf dem zweiten Platz folgt Bayern mit knapp 1.900 Infektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2021 18:00 Uhr