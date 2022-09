Hurrikan"Ian" nimmt Kurs auf Kuba und Florida

Deutsche Politiker haben Sorge nach Italien-Wahl

Berlin: Deutsche Politikerinnen und Politiker fürchten nach dem Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien, dass die Zusammenarbeit in Europa schwieriger wird. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte in der ARD, man dürfe sich durchaus Sorgen machen. Er glaube zwar nicht, dass die europäische Allianz bei den Russland-Sanktionen bröckle. Doch es gebe andere offene Fragen, zum Beispiel bei den Finanzen. Italien ist jetzt schon eines der größten Empfängerländer in der EU. Falls das Land weitere Hilfsgelder fordere, müsse man ein Stop-Schild setzen, so Dobrindt. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, fürchtet hingegen nicht, dass Europa von Italien erpresst werden könnte. Die SPD-Politikerin sagte ebenfalls in der ARD, Europa sei kein Geldautomat. Italien könne nicht einfach Geld verlangen ohne Gegenleistungen zu erbringen, so Barley.

