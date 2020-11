Hurrikan wütet an Karibikküste von Nicaragua

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Managua: Der Hurrikan "Eta" ist mit großer Kraft über die Karibikküste von Nicaragua hinweggezogen. Der Wirbelsturm entwurzelte Bäume, deckte Dächer ab und ließ Flüsse über die Ufer treten. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Bei einem Erdrutsch in einer Mine in Nicaragua wurde nach Medienberichten ein Bergmann getötet. In Honduras wurde ein Kind in einem einstürzenden Haus erschlagen. "Eta" war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 11:00 Uhr