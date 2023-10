Hurrikan richtet Verwüstung in mexikanischem Acapulco an

Acapulco: Hurrikan "Otis" hat an der mexikanischen Pazifikküste schwere Verwüstungen angerichtet. Noch immer sind Einwohner teils von der Stromversorgung oder dem Internet abgeschnitten. Offenbar waren die Behörden noch damit beschäftigt, sich ein vollständiges Bild von der Lage zu verschaffen, so dass sich eine Reaktion der Behörden verzögerte. Zwar wurden etwa 10.000 Soldaten in das Katastrophengebiet entsandt, doch ihnen fehlten die Mittel, um den Schlamm und die umgestürzten Bäume von den Straßen zu räumen. Außerdem trafen hunderte Lastwagen des staatlichen Stromversorgers in Acapulco ein. Die Hilfskräfte schienen jedoch nicht zu wissen, wie sie die Versorgung angesichts der in Schlamm und Wasser zusammengebrochenen Infrastruktur wiederherstellen sollten. Videos und Bildern aus der Gegend zeigen beschädigte Gebäude, zerbrochene Fenster und zusammengebrochene Stromleitungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 10:15 Uhr