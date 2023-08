Hurrikan in Florida fordert erste Todesopfer

Tallahassee: Hurrikan "Idalia" hat auf seinem Weg durch den US-Bundesstaat Florida die ersten Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben starben zwei Autofahrer bei Unfällen infolge des Wirbelsturms. Besonders betroffen war zunächst die Region Big Bend im Nordwesten Floridas. Dort wütete laut Behörden der stärkste Sturm seit mehr als 100 Jahren. Im Landesinneren schwächte sich "Idalia" allerdings deutlich ab. Einsatzkräfte mussten angesichts der Überschwemmungen aber teilweise mit Booten Menschen retten. In mehr als 280.000 Häusern und Geschäften fiel der Strom aus. Floridas Gouverneur de Santis, der für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen will, berichtete zudem von Plünderungen in einem Ort. Er machte deutlich, dass die Sicherheitskräfte dies nicht dulden würden. Mittlerweile ist der Sturm in Richtung Georgia und South Carolina gezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 22:15 Uhr