Hurrikan "Ida" bedroht US-Bundesstaat Louisiana

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New Orleans: Die Menschen an der US-Golfküste bereiten sich auf Hurrikan "Ida" vor. Gewarnt haben die Behörden vor Überschwemmungen und schweren Schäden vor allem in Louisiana. Nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums müssen sich der Bundesstaat und auch die Stadt New Orleans auf massive Regenfälle und eine Sturmflut einstellen. Hurrikan "Ida" wird den Prognosen zufolge morgen Abend Ortszeit auf Land treffen. Das wäre auf den Tag genau 16 Jahre nach der Ankunft des verheerenden Wirbelsturms "Katrina". Dieser hatte damals in und um New Orleans katastrophale Schäden verursacht. Mindestens 1.800 Menschen kamen ums Leben, Milliarden Dollar wurden seitdem in den Hochwasserschutz der Region investiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 22:00 Uhr