Hurrikan "Ian" verursacht in Florida Sturmfluten und Überschwemmungen

29.09.2022 08:00 Uhr

Miami: Der Hurrikan "Ian" ist mit einer Geschwindigkeit von rund 240 Kilometern in der Stunde an der Westküste Floridas auf Land getroffen. Laut Gouverneur DeSantis erreichten die Sturmfluten eine Höhe von fast vier Metern. US-Medien berichteten von überfluteten Straßen und Hilferufen von Menschen, die von den Fluten in ihren Häusern eingeschlossen wurden. Rund 1,6 Millionen Haushalte und Geschäfte sind derzeit ohne Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 08:00 Uhr