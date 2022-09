Hurrikan "Ian" steuert auf die Ostküste zu

Holetschek will Corona-Regeln nicht verschärfen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Deutschland und ganz Europa am Beginn einer Corona-Herbstwelle. Auf einer Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sagte Lauterbach, um eine zusätzliche Stresssituation zu vermeiden, müsse alles getan werden. Derweil will Bayerns Gesundheitsminister Holetschek auf mehr Eigenverantwortung setzen. Einen Tag bevor das neue Infektionsschutzschutzgesetz in Kraft tritt, sagte er, dass im Freistaat die Corona-Maßnahmen nicht verschärft werden. Dies wäre nach dem neuen Gesetz möglich. Holetschek betonte aber, dass die Lage in den Kliniken genau beobachtet werde. Der Virologe Streeck regt an, die Quarantäne-Regeln zu überdenken. Das Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung schlug vor, dass Infizierte, die nicht zuhause bleiben wollen oder können, mit Maske arbeiten dürfen. Nach Streeks Worten können nur so Ausfälle in der kritischen Infrastruktur - wie etwa Kliniken - verhindert werden.

