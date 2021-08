Hurrikan "Henri" bedroht die Ostküste der USA

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Wegen des herannahenden Hurrikans "Henri" hat Gouverneur Cuomo für Teile des US-Bundesstaats den Notstand ausgerufen. Das betrifft auch die Millionen-Metropole New York selbst und Long Island. Auch in anderen Bundesstaaten an der Ostküste rechnen die Behörden mit gefährlichen Windböen und Starkregen. - Im Osten von Mexiko wütet derweil Wirbelsturm "Grace". Die Behörden melden mindestens acht Tote. Mehr als eine halbe Million Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 02:00 Uhr