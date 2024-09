Hurrikan "Helene" hinterlässt in den USA Tote und immense Schäden

Atlanta: Hurrikan "Helene" hat im Südosten der USA zahlreiche Todesopfer gefordert. Mindestens 40 Menschen starben in dem Unwetter, das gewaltige Verwüstungen hinterlässt. Allein der US-Bundesstaat South Carolina beklagt mindestens 17 Tote, darunter zwei Feuerwehrmänner. In Georgia sind noch immer viele Menschen in ihren Häusern eingeschlossen, sagte der Gouverneur. Mehr als vier Millionen Haushalte sind derzeit ohne Strom. Ganze Orte wurden überschwemmt. In Tennessee gelang eine spektakuläre Rettung von einem Krankenhausdach. Dort hatten sich 50 Menschen vor den Fluten in Sicherheit gebracht. Hurrikan "Helene" war am Donnerstag in Florida auf Land getroffen und zog dann als Tropensturm Richtung Georgia.

