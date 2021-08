Hurrikan "Grace" verliert an Stärke

Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils klar, teils bewölkt, morgen Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils klar, in Franken Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Montag wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Am Dienstag leichte Wetterbesserung. Tiefstwerte in der Nacht 13 bis 9 Grad; Höchstwerte morgen 20 bis 22 Grad, in den folgenden Tagen etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2021 17:00 Uhr