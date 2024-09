Hurrikan "Francine" trifft im US-Bundesstaat Louisiana auf Land

New Orleans: Der Hurrikan "Francine" ist im Süden des US-Bundesstaates Louisiana auf Land getroffen. Das meldet das US-Hurrikanzentrum NHC. Betroffen ist unter anderem die Großstadt New Orleans. Über Schäden gibt es bisher keine Informationen. Seit Montag sind dort viele Schulen geschlossen, in mehreren Bezirken gab es Anweisungen zur Evakuierung.

